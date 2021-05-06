Дым стоял столбом, пришлось подключать все городские караулы: в Виннице произошел смертельный пожар в офисном здании (фото, видео)

В четверг, 6 мая, после полудня в Виннице произошел пожар в офисном здании по улице Бевза, 34, в результате чего погиб один человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Винницкой области.

Поскольку площадь пожара составила около 1000 кв. м. на место ЧП были направлены дежурные караулы всех государственных пожарно-спасательных частей Винницы. На месте пожара обнаружено тело одного погибшего человека.

Благодаря усилиям спасателей огонь удалось приостановить и он не перебросился на расположенное под одной крышей здание "Укргазбанка" и кафе.

За большой площади пожара и сильного ветра, огонь быстро распространяется кровлей сооружения на складские помещения.

В общей сложности с огнем боролись 60 человек личного состава и 13 единиц спецтехники. С огнем пришлось бороться почти два часа: пожар начался в 12:34, а был локализован в 14:11.

Причины пожара устанавливаются.

Как сообщал "Телеграф", ранее в самом "сердце" туристической Одессы в понедельник, 3 мая, на Ланжероновской, 10 загорелся ресторан "Счастье", над которым расположен отель "Пале-Рояль".