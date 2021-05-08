В возрасте 100 лет умер "отец антиалкогольной кампании" в СССР: чем он еще был знаменит

В пятницу, 7 мая, в Москве в возрасте 100 лет скончался бывший секретарь Центрального Комитета КПСС и первый секретарь томского обкома партии Егор Лигачев.

Как сообщает радио "Эхо Москвы" со ссылкой на слова родных Лигачева, он скончался от двусторонней пневмонии.

"В то же время в семье бывшего партийного функционера подчеркнули, что коронавируса у него не было", - говорится в заметке.

Егор Лигачев был одной из ключевых и знаковых политических фигур СССР эпохи перестройки. В 1985-1989 годах он являлся фактически вторым лицом в государстве. В ЦК Лигачев начинал как правая рука Михаила Горбачева, но уже через год-полтора разочаровался в проводимом курсе и начал выступать против перестройки.

Родился Егор Лигачев 29 ноября 1920 года в деревне Дубинкино Чулымского района Новосибирской области. В 1943 году окончил Московский авиационный институт, два года проработал инженером на авиазаводе в Новосибирске и пошел по комсомольской линии.

С 1965 по 1983 годы возглавлял Томский обком КПСС, считался энергичным и перспективным руководителем, особенно запомнился местным жителям тем, что при нем были построены театр и нужный городу мост через реку Томь.

В 1983 году Юрий Андропов перевел его в Москву на должность заведующего отделом организационно-партийной работы ЦК КПСС, ведавшего кадрами.

По заданию Андропова Лигачев ездил в Свердловск посмотреть на Бориса Ельцина и дал тому самую положительную аттестацию.

Вскоре после прихода к власти Горбачева Лигачев был избран секретарем ЦК и введен в состав Политбюро. ЦК являлся единственным партийным комитетом, в котором не имелось официального поста второго секретаря, но двое из них всегда были "равнее других".

Как пишет "Русская служба BBC", Лигачев не отрицал своей роли в знаменитой антиалкогольной кампании, хотя, по оценкам знающих людей, дела такого масштаба без одобрения первого лица в СССР не делались.

На заседании партхозактива винно-коньячной Армении Лигачев заявил: "Задача не в том, чтобы приучить людей пить культурно, а в том, чтобы приучить их не пить вовсе".

Впоследствии он признавал, что перегнул палку: "Мы хотели быстро избавить народ от пьянства. Но мы заблуждались".

Он запомнился двумя крылатыми фразами: "Борис, ты неправ!", обращенной к Борису Ельцину на XIX Всесоюзной партконференции в июле 1988 года, и "Чертовски хочется работать!", сказанной в возрасте 69 лет на пленуме ЦК 1990 года в разгар требований его отставки.

До конца своих дней он активно участвовал в жизни КПРФ, критикуя Геннадия Зюганова за оппортунизм и, по мнению аналитиков, имел бы шанс возглавить партию, если бы не преклонный возраст.

В статье, опубликованной в 2008 году, он выступал против развития в России малого бизнеса и формирования "так называемого среднего класса", усматривая в нем угрозу для дела народовластия и социализма.

Как сообщалось, 19 апреля 2021 года в шестой раз переизбранный президентом Чада Идрисс Деби умер после полученных ран во время нахождения на передовой.