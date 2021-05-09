Сравнивший вакцину от коронавируса с автоматом Путин попал на меткую карикатуру

Сравнивший новую российскую вакцину от коронавируса Covid-19 под названием "Спутник Лайт" с автоматом Калашникова президент РФ Владимир Путин уже стал героем соответствующей карикатуры.
Ее нарисовал и опубликовал в своем аккаунте в Instagram карикатурист Андрей Петренко, подписав словами: "Вакцина дура, калаш молодец...".
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Как сообщалось, 6 мая в России зарегистрировали новую вакцину от коронавируса под названием "Спутник Лайт", состоящую из одного компонента. Во время ее презентации Путин и сделал свое странное сравнение.