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Сравнивший вакцину от коронавируса с автоматом Путин попал на меткую карикатуру

Сравнивший вакцину от коронавируса с автоматом Путин попал на меткую карикатуру
03:18 Сегодня Телеграф

Сравнивший новую российскую вакцину от коронавируса Covid-19 под названием "Спутник Лайт" с автоматом Калашникова президент РФ Владимир Путин уже стал героем соответствующей карикатуры.

Ее нарисовал и опубликовал в своем аккаунте в Instagram карикатурист Андрей Петренко, подписав словами: "Вакцина дура, калаш молодец...".

Как сообщалось, 6 мая в России зарегистрировали новую вакцину от коронавируса под названием "Спутник Лайт", состоящую из одного компонента. Во время ее презентации Путин и сделал свое странное сравнение.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 71

Все по теме:

Вакцина, Россия, Владимир Путин, Автомат Калашникова, Карикатура, Андрей Петренко, Спутник Лайт.
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