Лукашенко подписал "декрет" о смене режима в Беларуси в случае его смерти

Незаконно признанный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал "Декрет", который предусматривает смену режима в стране в случае его смерти.
Об этом 9 мая сообщили на сайте "Президента Беларуси".
Согласно документу, в случае смерти Лукашенко, все госорганы и их должностные лица будут действовать в соответствии с решениями принятыми Советом Безопастности.
Также предусматривается введение чрезвычайного либо военного положения в стране, при этом Совет Безопасности определяет меры их обеспечения.
В то же время будут проведены выборы.
Декрет вступил в силу с момента его подписания.
Напомним, что 4 мая Александр Лукашенко во время встречи с премьером Беларуси Романом Головченко пригрозил Европе "ответными мерами" в случае усиления санкционного давления.