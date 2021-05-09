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Лукашенко подписал "декрет" о смене режима в Беларуси в случае его смерти

Лукашенко подписал "декрет" о смене режима в Беларуси в случае его смерти
15:33 Сегодня Телеграф

Незаконно признанный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал "Декрет", который предусматривает смену режима в стране в случае его смерти.

Об этом 9 мая сообщили на сайте "Президента Беларуси".

Согласно документу, в случае смерти Лукашенко, все госорганы и их должностные лица будут действовать в соответствии с решениями принятыми Советом Безопастности.

Также предусматривается введение чрезвычайного либо военного положения в стране, при этом Совет Безопасности определяет меры их обеспечения.

В то же время будут проведены выборы.

Декрет вступил в силу с момента его подписания. 

Напомним, что 4 мая Александр Лукашенко во время встречи с премьером Беларуси Романом Головченко пригрозил Европе "ответными мерами" в случае усиления санкционного давления. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Беларусь, Александр Лукашенко.
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