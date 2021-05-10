Растолстевший Медведев позабавил сеть

В сети посмеялись над фото растолстевшего замглавы Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева.

На изменения во внешности Медведева обратил внимание блогер Рустем Адагамов. В своем Твиттере он поделился фото политика, сделанное 9 мая на параде в Москве.

"Анатольич как-то раздобрел, уже не живчик, как прежде. Никто из нас не молодеет, конечно", — прокомментировал фото он.

Анатольич как-то раздобрел, уже не живчик, как прежде. Никто из нас не молодеет, конечно. pic.twitter.com/OgpGRDv3h3 — Рустем Адагамов (@adagamov) May 9, 2021

В сети же данное фото не могли оставить без внимания. Многие пользователи шутили по данному поводу.

"Конечно. Только жрет, пьет и загорает. Даже на лыжах покататься не с кем теперь", — написал пользователь Андрей.

"Тяжелая жизнь итальянского винодела", — с иронией прокомментировал "Crazy Moose".

"Виноградники пошли не впрок", — написал "NormaJ".

Напомним, что 5 мая в сети посмеялись над фото с посещения президента РФ Владимира Путина богослужения в храме Христа Спасителя в Москве.