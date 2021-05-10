Растолстевший Медведев позабавил сеть

В сети посмеялись над фото растолстевшего замглавы Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева.
На изменения во внешности Медведева обратил внимание блогер Рустем Адагамов. В своем Твиттере он поделился фото политика, сделанное 9 мая на параде в Москве.
"Анатольич как-то раздобрел, уже не живчик, как прежде. Никто из нас не молодеет, конечно", — прокомментировал фото он.
Анатольич как-то раздобрел, уже не живчик, как прежде. Никто из нас не молодеет, конечно. pic.twitter.com/OgpGRDv3h3
— Рустем Адагамов (@adagamov) May 9, 2021
В сети же данное фото не могли оставить без внимания. Многие пользователи шутили по данному поводу.
"Конечно. Только жрет, пьет и загорает. Даже на лыжах покататься не с кем теперь", — написал пользователь Андрей.
"Тяжелая жизнь итальянского винодела", — с иронией прокомментировал "Crazy Moose".
"Виноградники пошли не впрок", — написал "NormaJ".
Напомним, что 5 мая в сети посмеялись над фото с посещения президента РФ Владимира Путина богослужения в храме Христа Спасителя в Москве.