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Растолстевший Медведев позабавил сеть

Растолстевший Медведев позабавил сеть
10:50 Сегодня Телеграф

В сети посмеялись над фото растолстевшего замглавы Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева.

На изменения во внешности Медведева обратил внимание блогер Рустем Адагамов. В своем Твиттере он поделился фото политика, сделанное 9 мая на параде в Москве.

"Анатольич как-то раздобрел, уже не живчик, как прежде. Никто из нас не молодеет, конечно", — прокомментировал фото он.

 

В сети же данное фото не могли оставить без внимания. Многие пользователи шутили по данному поводу.

скрин

"Конечно. Только жрет, пьет и загорает. Даже на лыжах покататься не с кем теперь", — написал пользователь Андрей.

скриншот

"Тяжелая жизнь итальянского винодела", — с иронией прокомментировал "Crazy Moose".

скриншот комент

"Виноградники пошли не впрок", — написал "NormaJ".

скриншот коментарий

Напомним, что 5 мая в сети посмеялись над фото с посещения президента РФ Владимира Путина богослужения в храме Христа Спасителя в Москве.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Дмитрий Медведев, Россия.
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