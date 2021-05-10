Украли все документы: известный критик Путина рассказал, как спецслужбы взломали его ноутбук

Российский социолог и главный исследователь "путинизма" Игорь Эйдман сообщил, что его рабочий ноутбук взломали и украли все данные.

Об этом он написал в своем Фейсбук.

"Уничтожили там и переместили к себе все файлы из папки "мои документы'. Теперь файлов нет, можно через поиск по их названиям найти в компьютере только одноимённые ярлыки, которые никуда не ведут ("файл удален или перемещен"). При этом корзина пуста", - написал он.

По его словам, взлом был проведен 9 мая в 6 часов утра. Злоумышленники поставили систему на ручное управление, переместили все файлы к себе, а затем вернули прежние настройки.

Эйдман говорит, что поначалу не понимал, что произошло, а потому вызвал специалиста, который и подтвердил факт взлома.

"В последнее время российские спецслужбы явно активизировались. Видимо, есть указание вплотную взяться за эмиграцию", - написал он.

Странным в ситуации он находит то, что хакеры переместили все данные, а не просто скопировали.

Как сообщалось ранее, самые известные агенты ГРУ "Петров" и "Боширов" получили новую работу.