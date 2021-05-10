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Украли все документы: известный критик Путина рассказал, как спецслужбы взломали его ноутбук

Украли все документы: известный критик Путина рассказал, как спецслужбы взломали его ноутбук
Обновлено 14:21 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Российский социолог и главный исследователь "путинизма" Игорь Эйдман сообщил, что его рабочий ноутбук взломали и украли все данные. 

Об этом он написал в своем Фейсбук. 

"Уничтожили там и переместили к себе все файлы из папки "мои документы'. Теперь файлов нет, можно через поиск по их названиям найти в компьютере только одноимённые ярлыки, которые никуда не ведут ("файл удален или перемещен"). При этом корзина пуста", - написал он. 

По его словам, взлом был проведен 9 мая в 6 часов утра.  Злоумышленники поставили систему на ручное управление, переместили все файлы к себе, а затем вернули прежние настройки. 

Эйдман говорит, что поначалу не понимал, что произошло, а потому вызвал специалиста, который и подтвердил факт взлома. 

"В последнее время российские спецслужбы явно активизировались. Видимо, есть указание вплотную взяться за эмиграцию", - написал он. 

Странным в ситуации он находит то, что хакеры переместили все данные, а не просто скопировали. 

Как сообщалось ранее, самые известные агенты ГРУ "Петров" и "Боширов" получили новую работу

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Россия, Хакеры, Игорь Эйдман.
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