Получили новую работу: появились данные о судьбе самых известных агентов ГРУ

Агентам разведки РФ Александру Мишкину и Анатолию Чепигу, подозреваемых в организации взрыва во Врбетице, а также нападении на экс-разведчика Сергея Скрипаля, дали повышение и теперь они работают на Кремль.

Такой информацией 5 мая поделился журналист Bellingcat Христо Грозев.

Согласно его данным, они получили новую работу, но они больше не смогут работать шпионами. Тем не менее они остаются важными представителями Кремля для регионов.

Напомним, 17 апреля в Праге сообщили о подозрении агентов ГРУ в организации инцидента со взрывом на складе боеприпасов во Врбетице. При этом их также подозревают в визите под другими именами в Британию, Солсбери и отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.