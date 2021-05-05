Дело придется отложить: Чехия заговорила о прекращении расследования против России

В Чехии считают, что взрывы на складах во Врбетице устроили ГРУшники РФ. Тем не менее уголовное дело могут закрыть.

Об этом 5 мая сообщает Ceske Noviny.

По словам госпрокурора страны Павла Земана, в Праге связывают взрывы с российской диверсией.

В то же время он не исключает того, что дело могут закрыть. Зависит это от того, будут ли найдены подозреваемые. Возможно дело придется отложить.

Отметим, взрывы на военных складах во Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. Склад №16 и №12, арендованные компанией Imex Group, были уничтожены. По предоставленным данным, продукция, которая там находилась, должна была быть отправлена в Болгарию, а оттуда, по разным данным, или в Сирию, или в Украину.

В свою очередь премьер страны Андрей Бабиш опроверг слова президента Милоша Земана о рассмотрении только двух версий инцидента. Поскольку у президента Земана пророссийская позиция, он сообщал, что сперва нужно проводить расследование.

В апреле текущего года в Чехии сообщили, о расследовании дела о взрывах во Врбетице. Там заявили, что к инциденту могут быть причастны сотрудники ГРУ, которых позже объявили в розыск.

Напомним, что 4 мая строительство газопровода "Северный поток-2" приостановили из-за иска Немецкой организации по охране природы.