Скачать
Среда, 05.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Итоги дня 4 мая: проблемы у "Северного потока 2", скандал с Бастой в Киеве и "разоблачение" Ивангая
Итоги дня 4 мая: проблемы у "Северного потока 2", скандал с Бастой в Киеве и "разоблачение" Ивангая
Дорогой гость на пороге: почему визит Блинкена в Киев - важнейшее событие для внешней политики Украины
Дорогой гость на пороге: почему визит Блинкена в Киев - важнейшее событие для внешней политики Украины
Лицом к лицу: накануне визита Блинкена в Киев Байден заговорил о Путине
Лицом к лицу: накануне визита Блинкена в Киев Байден заговорил о Путине
Заморозки и потепление до 20 градусов: синоптики дали прогноз в Украине на середину недели
Заморозки и потепление до 20 градусов: синоптики дали прогноз в Украине на середину недели

Дело придется отложить: Чехия заговорила о прекращении расследования против России

Дело придется отложить: Чехия заговорила о прекращении расследования против России
07:39 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В Чехии считают, что взрывы на складах во Врбетице устроили ГРУшники РФ. Тем не менее уголовное дело могут закрыть.

Об этом 5 мая сообщает Ceske Noviny.

По словам госпрокурора страны Павла Земана, в Праге связывают взрывы с российской диверсией.

В то же время он не исключает того, что дело могут закрыть. Зависит это от того, будут ли найдены подозреваемые. Возможно дело придется отложить.

Отметим, взрывы на военных складах во Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. Склад №16 и №12, арендованные компанией Imex Group, были уничтожены. По предоставленным данным, продукция, которая там находилась, должна была быть отправлена в Болгарию, а оттуда, по разным данным, или в Сирию, или в Украину.

В свою очередь премьер страны Андрей Бабиш опроверг слова президента Милоша Земана о рассмотрении только двух версий инцидента. Поскольку у президента Земана пророссийская позиция, он сообщал, что сперва нужно проводить расследование.

В апреле текущего года в Чехии сообщили, о расследовании дела о взрывах во Врбетице. Там заявили, что к инциденту могут быть причастны сотрудники ГРУ, которых позже объявили в розыск.

Напомним, что 4 мая строительство газопровода "Северный поток-2" приостановили из-за иска Немецкой организации по охране природы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 255

Все по теме:

Россия, Чехия, Гру, Врбетице.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина готовит "колоссальный имиджевый удар по России" из-за Крыма: что известно
02 Главарь "ДНР" дал зеленый свет смертной казни боевиков, "небрежно" воюющих против Украины
03 Техническая вода уже есть: оккупанты Крыма назвали сроки бурения скважин под Азовским морем
04 Охрана рэпера Басты чуть не избила киевлянина за вопрос о Крыме (видео)
05 Итоги дня 4 мая: проблемы у "Северного потока 2", скандал с Бастой в Киеве и "разоблачение" Ивангая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Экс-советник Путина объяснил, как Байден реально мог бы защитить Украину: &quot;Ни об одном из шагов еще не говорили&quot;
Экс-советник Путина объяснил, как Байден реально мог бы защитить Украину: "Ни об одном из шагов еще не говорили"
&quot;В этот треш трудно поверить&quot;: сеть удивила акция ко Дню Победы в России
"В этот треш трудно поверить": сеть удивила акция ко Дню Победы в России
&quot;Весь мир поставили на уши&quot;: Россию назвали главным автором фейков о вакцинах от коронавируса
"Весь мир поставили на уши": Россию назвали главным автором фейков о вакцинах от коронавируса
Какой праздник 5 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 5 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь