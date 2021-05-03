Другой версии нет: Чехия поставила точку в вопросе причастности Кремля ко взрывам на военных складах

Спецслужбы и полиция Чехии не имеют других версий взрывов на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году, кроме причастности к ним российского тогда еще Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ.

Об этом заявил вице-премьер-министр Чешской Республики, министр внутренних дел Ян Гамачек в воскресенье, 2 мая, в эфире Чешского телевидения в программе "Вопрос Вацлава моравцев", передает Укринформ.

"Версия у следствия только одна. Полиция работает только над российским следом. За взрывом стоят сотрудники российской военной разведки ГРУ, а именно подразделения 29155. Другой версии нет", - подчеркнул Гамачек.

Комментируя слова министра юстиции Чехии Марии Бенешовой о том, что версий есть "несколько", он отметил, что такие заявления "играют на руку кому-то другому, а не Чехии".

Как сообщалось, 17 апреля Чехия объявила в розыск по подозрению в причастности ко взрывам на заводе боеприпасов во Врбетице в 2014 году двух россиян-"ценителей шпилей Солсбери", - предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны РФ (бывшее ГРУ), известных под именами Александр Петров и Руслан Боширов.

Взрыв на заводе во Врбетице произошел в октябре 2014 года. Тогда на складах было уничтожено более 10 тысяч тонн боеприпасов. Во время происшествия погибли двое сотрудников частной фирмы.

На фоне розыска Боширова и Петрова из-за теракта, Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов, обвинив их в работе на спецслужбы Кремля. В свою очередь, Москва ответила объявлением персонами нон-грата 20 дипломатов Чехии.

Чехия потребовала отмены этого решения.

В связи с молчанием Москвы на ультиматум о возвращении 20 дипломатов в Россию, ранее объявленных Кремлем персонами нон-грата, Чехия сокращает штат посольства РФ в Праге до аналогичного чешскому в Москве.

25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил, что не обладает стопроцентными фактами о причастности россиян.

Уже на следующий день председатель верхней палаты парламента Милош Выстрчил заявил, что Земана могут обвинить в государственной измене.