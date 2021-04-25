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"Нет никаких доказательств": президент Чехии впервые прокомментировал дело против России

"Нет никаких доказательств": президент Чехии впервые прокомментировал дело против России
Обновлено 13:20 Сегодня Телеграф

Президент Чехии Милош Земан впервые высказался о скандале, связанном с обвинением российских спецслужб к причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Глава государства не обладает стопроцентными фактами о причастности россиян.

Об этом он заявил в воскресенье, 25 апреля, в эфире Prima TV,сообщает lidovky.

По словам Земана, Информационной службы безопасности BIS не предоставляли каких либо доказательств того, что российские агенты находятся в комплексе Врбетице. В то же время, по мнению президента, нельзя также говорить то подозрение является несерьезным. Политик доверяет чешской полиции и Генеральной прокуратуре. Поэтому ждет результатов полицейского расследования.

В то же время, Земан никак не прокомментировал дипломатический скандал с Российской Федерацией. Напомним, Прага выслала из страны 18 российских дипломатов, а также  объявила в розыск любителей "шпилей Солсбери" Александра Петрова и Руслана Боширова, который подозревают в совершении теракта.

В ответ Москва выслала из страны 20 чешских дипломатов.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Россия, Скандал, Чехия, Милош Земан, Петров и Боширов.
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