"Нет никаких доказательств": президент Чехии впервые прокомментировал дело против России

Президент Чехии Милош Земан впервые высказался о скандале, связанном с обвинением российских спецслужб к причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Глава государства не обладает стопроцентными фактами о причастности россиян.

Об этом он заявил в воскресенье, 25 апреля, в эфире Prima TV,сообщает lidovky.

По словам Земана, Информационной службы безопасности BIS не предоставляли каких либо доказательств того, что российские агенты находятся в комплексе Врбетице. В то же время, по мнению президента, нельзя также говорить то подозрение является несерьезным. Политик доверяет чешской полиции и Генеральной прокуратуре. Поэтому ждет результатов полицейского расследования.

В то же время, Земан никак не прокомментировал дипломатический скандал с Российской Федерацией. Напомним, Прага выслала из страны 18 российских дипломатов, а также объявила в розыск любителей "шпилей Солсбери" Александра Петрова и Руслана Боширова, который подозревают в совершении теракта.

В ответ Москва выслала из страны 20 чешских дипломатов.