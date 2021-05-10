Вырвали из рук и усадили машину: житель Москвы поднял на уши полицию, придя с флагом Украины к Кремлю (видео)

Гражданин России провел акцию с возложением цветов у стен Кремля, однако его задержали полицейские. А все из-за того, что у него был при себе флаг Украины.

Записью инцидента поделился журналист Роман Цимбалюк.

Он отмечает, что Михаил Маркович Юдин вышел на эту акцию 8 мая, в День памяти и примирения.

Флагом Украины заинтересовалась патрульные и, после недолгого разговора, флаг из рук вырвали, а мужчину затолкали в полицейскую машину.

Юдину пришлось провести ночь в полицейском отделении, также ему грозит штраф.

"Поступок безрассудный, но смелый и достойный уважения! Это как во время битвы за Москву пройти с флагом Советского Союза по Берлину", - написал Цимбалюк.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин во время парада ко Дню победы в Москве произнес речь, в которой упомянул о "недобитых карателях".