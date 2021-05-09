Путин с Песковым на параде в Москве вспомнили о "недобитых карателях" и Украине

Российский президент Владимир Путин во время парада ко дню победы в Москве произнес речь, в которой упомянул о "недобитых карателях".

Об этом сообщают росСМИ.

По его словам, в мире вновь пытаются поставить на вооружение многие элементы идеологии нацизма, а в некоторых местах можно наблюдать "сборища недобитых карателей" и их последователей.

Слова Путина позже объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Ни для кого не секрет, что в европейских странах всё больше поднимают голову неонацисты и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны", - сказал он.

Этих "неонацистов", по его словам, можно увидеть в Украине и странах Балтии, поставив в пример недавний марш ко дню создании дивизии СС "Галичина" в Киеве.

Впрочем, в сети указали на момент с поддерживаемыми Кремлем в Европе политическими силами и их ультраправой идеологией.

Интересно, о ком же говорил Путин? Может о венгерской партии "Йоббик", которую поддерживает Кремль? А может о Марин Ле Пен, которую тоже поддерживает Кремль? Или о партии АДГ, которая "на учете" у немецких спецслужб из-за правого экстремизма и которую тоже поддерживает Кремль? pic.twitter.com/OSvtDHNW8z — ІнфоВійська України (@i_army_org) May 9, 2021

Как сообщалось ранее, в России прошел концерт, в ходе которого детей заставили изображать могилы погибших солдат во время Второй мировой войны.