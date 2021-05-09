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Путин с Песковым на параде в Москве вспомнили о "недобитых карателях" и Украине

Путин с Песковым на параде в Москве вспомнили о "недобитых карателях" и Украине
Обновлено 14:58 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Российский президент Владимир Путин во время парада ко дню победы в Москве произнес речь, в которой упомянул о "недобитых карателях". 

Об этом сообщают росСМИ

По его словам, в мире вновь пытаются поставить на вооружение многие элементы идеологии нацизма, а в некоторых местах можно наблюдать "сборища недобитых карателей" и их последователей. 

Слова Путина позже объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Ни для кого не секрет, что в европейских странах всё больше поднимают голову неонацисты и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны", - сказал он. 

День Победы со слезами на глазах: Россия теряет союзников по лагерю

Этих "неонацистов", по его словам, можно увидеть в Украине и странах Балтии, поставив в пример недавний марш ко дню создании дивизии СС "Галичина" в Киеве

Впрочем, в сети указали на момент с поддерживаемыми Кремлем в Европе политическими силами и их ультраправой идеологией. 

 

Как сообщалось ранее, в России прошел концерт, в ходе которого детей заставили изображать могилы погибших солдат во время Второй мировой войны.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков.
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