"Марш вышиванок": у Кличко объяснились за акцию в честь СС "Галичина"

В Киевской городской государственной администрации дали объяснение тому, почему в столице прошел марш в честь дня создания дивизии СС "Галичина".

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так там отмечают, что городские власти не дают разрешений и не запрещают проведение мирных демонстраций, поскольку это право гарантировано украинцам Конституцией. Организаторы только уведомляют власти и полицию о намерении провести ту или иную акцию.

"В частности, по информации КГГА, марш, который состоялся в Киеве 28 апреля, был заявлен не как акция ко дню создания дивизии СС "Галичина", а как патриотический марш вышиванок", - говорится в сообщении.

При этом там осудили марш и подчеркнули, что в Украине не может быть места пропаганде тоталитарных режимов.

Тем временем полиция Киева открыла первое дело против одного из участников марша, который использовал нацистское приветствие.

Мужчина 1985-го года рождения получил админпротокол по ст. 173 (мелкое хулиганство), а также было открыто дело по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической или нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Отметим, что символика СС "Галичина" не считается в Украине нацистской, а значит и не попадает под действие закона об осуждении тоталитарных режимов.

Как сообщалось ранее, марш в честь дивизии СС "Галичина" прошел в Киеве 28 апреля. В нем приняли участие внуки ветеранов этого подразделения, а также представители ряда националистических организаций.

После этого в Офисе президента "категорически осудили" участников и организаторов марша.