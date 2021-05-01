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"Марш вышиванок": у Кличко объяснились за акцию в честь СС "Галичина"

"Марш вышиванок": у Кличко объяснились за акцию в честь СС "Галичина"
Обновлено 19:08 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Киевской городской государственной администрации дали объяснение тому, почему в столице прошел марш в честь дня создания дивизии СС "Галичина"

Об этом сообщает пресс-служба КГГА

Так там отмечают, что городские власти не дают разрешений и не запрещают проведение мирных демонстраций, поскольку это право гарантировано украинцам Конституцией. Организаторы только уведомляют власти и полицию о намерении провести ту или иную акцию. 

"В частности, по информации КГГА, марш, который состоялся в Киеве 28 апреля, был заявлен не как акция ко дню создания дивизии СС "Галичина", а как патриотический марш вышиванок", - говорится в сообщении. 

При этом там осудили марш и подчеркнули, что в Украине не может быть места пропаганде тоталитарных режимов. 

Тем временем полиция Киева открыла первое дело против одного из участников марша, который использовал нацистское приветствие. 

Мужчина 1985-го года рождения получил админпротокол по ст. 173 (мелкое хулиганство), а также было открыто дело по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической или нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов). 

Отметим, что символика СС "Галичина" не считается в Украине нацистской, а значит и не попадает под действие закона об осуждении тоталитарных режимов. 

Как сообщалось ранее, марш в честь дивизии СС "Галичина" прошел в Киеве 28 апреля. В нем приняли участие внуки ветеранов этого подразделения, а также представители ряда националистических организаций. 

После этого в Офисе президента "категорически осудили" участников и организаторов марша.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Киев, КГГА, СС Галичина.
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