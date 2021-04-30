У Зеленского резко отреагировали на марш в честь СС "Галичина" в Киеве

В Офисе президента осудили проведение в Киеве марша по случаю годовщины создания дивизии СС "Галичина".

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"В связи с тем, что в Киеве состоялся так называемый марш ко дню создания нацистами дивизии СС "Галичина" во время Второй мировой войны, считаем необходимым отметить, что малая численность участников и манипуляции организаторов с подачей заявки на проведение акции не могут быть основанием для того, чтобы даже пробовать оправдать эту ситуацию", - отмечается в сообщении.

В ОП "категорически осудили" любые попытки оправдать любой тоталитарный режим и пересмотреть итоги Второй мировой войны.

В сообщении подчеркивается, что разгром нацизма был победой для украинского народа и отмечается, что у украинцев нет и не может быть никакого интереса в использовании Рейхом людей на оккупированных территориях.

У Зеленского ожидают, что полиция и МВД установит все детали происшествия и привлечет причастных к ответственности. Вместе с тем от главы КГГА требуют провести проверку обстоятельств инцидента и дать полный отчет перед общественностью.

Как сообщалось ранее, об осуждении глорификации войск СС заявили и в МИД Украины.