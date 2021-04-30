Стала известна позиция МИД Украины по маршу в честь СС "Галичина" в Киеве

В МИД Украины высказались о марше по случаю годовщины создания дивизии СС "Галичина" в Киеве.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает любые проявления глорификации войск Ваффен-СС", - сказано в сообщении.

Там также напомнили, что в Украине действует запрет на пропаганду тоталитарных режимов, включая национал-социалистический.

Отмечается, что через неделю наступит день памяти о миллионах жертв нацистского режима и стоит следить за тем, чтобы украинцы имели нулевую толерантность к любым попыткам оправдать эти преступления.

Как сообщалось ранее, марш в честь дивизии СС "Галичина" прошел в Киеве 28 апреля. В нем приняли участие внуки ветеранов этого подразделения, а также представители ряда националистических организаций.

Марш начался на улице Арсенальной и двинулся в сторону Майдана Независимости. После чего участники акции двинулись к Институтской и зажгли файеры у здания НБУ.

Всего в нем приняло участие несколько сотен человек.

Как сообщалось ранее, в Житомирской области депутат "ОПЗЖ" Константин Черпицкий разместил бигборд с солдатами СС.