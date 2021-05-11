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Днем чуть живой парад принимал, а ночью выиграл в хоккей: Путин повеселил соцсети

Днем чуть живой парад принимал, а ночью выиграл в хоккей: Путин повеселил соцсети
Обновлено 09:56 Сегодня Телеграф

Президент России Владимир Путин принял участие в гала-матче юбилейного, десятого Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги, и забил аж 8 шайб. Сеть насмешил такой вид президента, и он стал главной фигурой карикатур.

Об этом 10 мая сообщила пресс-служба Кремля.

Отметим, что игра проходила в ледовом дворце "Большой" в Сочи.

По информации СМИ, команда Легенд хоккея, за которую играл 68-летний Путин, победила сборную Ночной хоккейной лиги. 

При этом президент РФ забил 8 шайб и дал результативный пас.

Данная новость не могла остаться без внимания.

Так, художник Андрей Петренко поделился карикатурой в ответ на новость.

"Спасибо деду за победу...(Копия путина сыграла в ночной хоккейной лиге)", — подписал свою публикацию он.

В Твиттере "Санкционный фрукт" прокомментировали фото внешнего вида Путина во время игры на льду.

"Дед становится все больше похож на Терешкову", — написал автор поста.

Другой пользователь Твиттера "эчпочмак и комбикорм", заметил нечестную игру среди игроков. Он поделился видео, на котором можно заметить, как во время удара Путина в сторону ворот, вратарь, якобы случайно "открывается" и шайба попадает в ворота.

"Защитник Ротенберг Б. кажется чуток недорабатывает в обороне", — прокомментировал видео отрезок с игры он.

Пользователей сети данная игра удивила и не оставила равнодушными.

"Холуи Ларионов, Фетисов, Буре поучаствовали в клоунаде и перечеркнули свое славное хоккейное прошлое. Перестали быть рукопожатными людьми", — написал пользователь Евгений.

"Днем, в Москве, чуть живой парад принимал, а ночию, в Сочах, 8 шайб забросил! Неисповедимы пути твои господи...", - с иронией прокомментировал пользователь "Ion Von Don".

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"Вратарь щиток поднял", — отметил "Не Важно Как То".

"А вратарь п**дец переработал", — написал "TOXXXIC".

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Напомним, что 5 мая фотографии с посещения Путиным богослужения в храме Христа Спасителя в Москве, показались странными для пользователей сети из-за отсутствия тени от стоящего в церкви российского гаранта.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Россия, Владимир Путин.
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