Возвращение Суркова: зачем партии Путина понадобились российские наемники, воевавшие на Донбассе

Провластная партия "Единая Россия" (ЕР) заявила, что на выборах в органы власти всех уровней этой осенью будет сотрудничать с так называемым "Союзом добровольцев Донбасса" (СДД), который объединяет россиян, воевавших против Украины на оккупированной части Донбасса.



Один из участников политической подгруппы переговорщиков по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Минского формата, глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш рассказал "Телеграфу", о чём говорит такой шаг Кремля.

"Открытое сотрудничество партии власти России с, по сути, радикальной экстремистской организацией, члены которой не скрывают своей преступной деятельности на территории сопредельного государства говорит о двух вещах. Первое – это радикализация самой власти в России. Второе – электоральные шансы ЕР на предстоящих выборах сейчас настолько низки, что она вынуждена подбирать даже такие маргинальные крохи, как СДД. То есть, партия власти России настолько потеряла либеральный и молодежный электорат, что усиливает себя русскими шовинистами и империалистами", – поясняет Сергей Гармаш.

По его мнению, для Украины это, в основном, плохо. Потому что, заручившись поддержкой боевиков, ЕР придется отвечать и на запросы этой части своего электората. А они резко антиукраинские и воинственные и это может отразиться на ситуации на Донбассе.

"Также, это сигнал того, что Сурков (экс-помощник президента РФ, бывший руководитель Аппарата правительства РФ, куратор временно оккупированных территорий Владислав Сурков – Прим. Авт.) и "сурковщина" возвращаются в политику. Значит, в борьбе башен Кремля российских прагматиков побеждают ФСБэшные авантюристы. А они заинтересованы в продолжении войны", – подчеркивает Сергей Гармаш.

С другой стороны, продолжает он, кремлевские бюрократы таким сотрудничеством, могут просто канализировать политические амбиции некоторых бывших "добровольцев", чем Москва решит свою чисто внутреннюю проблему.

"Также, открыто покровительствуя радикалам, Кремль сам загоняет себя в электоральную нишу, пик которой был в 2014 году и сейчас уже идет по ниспадающей. То есть, Путин маргинализирует себя, – отмечает Сергей Гармаш. – В целом, я вижу в этом признаки потенциальной конфронтации на Донбассе, но и признаки ослабления власти Путина – тоже. Так что, как и в любом факте, в сотрудничестве ЕР с СДД есть и плюсы, и минусы для нас. Важно правильно их усиливать – и в информационном, и в политическом, и в дипломатическом планах".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в оккупированном Крыму бюджетников вынуждают участвовать в голосовании на парламентских выборах в РФ.