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Крымчан "добровольно" принуждают голосовать на выборах в Госдуму (фото)

Крымчан "добровольно" принуждают голосовать на выборах в Госдуму (фото)
23:28 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В оккупированном Крыму бюджетников вынуждают участвовать в голосовании на парламентских выборах в РФ.

Об этом "Телеграфу" сообщили собственные источники из Феодосии.

"Это фото с Вайбера от руководства школы, с требованием регистрации для предварительного голосования. На России все добровольно, но принудительно", - цитата источника. 

Как известно, выборы в российскую Госдуму должны состояться 19 сентября 2021. В России по состоянию на конец апреля зарегистрировано 35 партий, из которых 32 допущены до участия в выборах. Однако 18 из них них необходимо сначала собрать подписи не менее 200 тысяч человек. 

В Украине выборы в органы российских властей на территории оккупированного Крыма считаются незаконными и традиционно не признаются. 

Как сообщалось ранее, жителей оккупированного полуострова возмутило то, что проход к морю в районе села Благодатного перекрыли заборами.  

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Россия, Крым.
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