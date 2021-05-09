Крымчан "добровольно" принуждают голосовать на выборах в Госдуму (фото)

В оккупированном Крыму бюджетников вынуждают участвовать в голосовании на парламентских выборах в РФ.

Об этом "Телеграфу" сообщили собственные источники из Феодосии.

"Это фото с Вайбера от руководства школы, с требованием регистрации для предварительного голосования. На России все добровольно, но принудительно", - цитата источника.

Как известно, выборы в российскую Госдуму должны состояться 19 сентября 2021. В России по состоянию на конец апреля зарегистрировано 35 партий, из которых 32 допущены до участия в выборах. Однако 18 из них них необходимо сначала собрать подписи не менее 200 тысяч человек.

В Украине выборы в органы российских властей на территории оккупированного Крыма считаются незаконными и традиционно не признаются.

Как сообщалось ранее, жителей оккупированного полуострова возмутило то, что проход к морю в районе села Благодатного перекрыли заборами.