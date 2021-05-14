49-летний россиянин изнасиловал и убил 12-летнюю девочку: это было не первое его преступление

В России в Нижегородской области задержали 49-летнего мужчину, который убил 12-летнюю школьницу и подозревается в еще нескольких случаях педоофилии.

Об этом сообщается в Telegram-канале LIFE SHOT.

На опубликованных кадрах видно уже убитую 12-летнюю Настю Г., которая вместе с одноклассником возвращается из школы домой. За несколько минут до этого она позвонила маме и предупредила, что выходит из школы. Мальчик жил ближе, он пошел к себе домой, а Настя отправилась одна дальше.

Уже через полчаса телефон школьницы был уже недоступен. Следователи нашли его в лесополосе. Он лежал на траве вместе с другими вещами школьницы. Как оказалось, подозреваемый сам выключил его после нападения. Там же около поселка Большое Козино полиция нашла в лесополосе тело Насти с тремя ножевыми ранениями.

Кроме того, на кадрах видно и самого 49-летнего Сергея М., который в камуфляже и с маской на лице выезжал из этой же лесополосы на велосипеде. По словам местных жителей, они уже видели его пару недель назад в том же месте. Тогда он что-то внимательно разглядывал.

Вскоре Сергея М. по скриншоту с камер наблюдения опознала инспектор ПДН, работающая по месту его жительства. Как оказалось, он живет в городе Заволжье, который находится в 50 км от места, где произошла трагедия.

Выяснилось, что Сергей М. был ранее судим за аналогичные преступления. Он дважды сидел в тюрьме за изнасилования маленьких девочек. Впервые Сергея М. задержали, когда он жил в Татарстане, за изнасилование двух малолетних девочек в 1986 году. Ему самому на тот момент было 15 лет. И в итоге дело было закрыто из-за недостижения возраста уголовной ответственности. Первый раз его осудили спустя шесть лет — в 1992-м (тогда ему был 21 год) — за изнасилование несовершеннолетней и дали 10 лет тюрьмы.

В октябре 2004 года его задержали жители дома на улице Героев Космоса в Нижнем Новгороде. Сергей М. приставал к 8-летней девочке в лифте с ножом и зажал ей рот, но ребенку удалось вырваться, и она закричала. При досмотре у педофила были найдены три ножа и веревка. Насильника посадили на 11 лет. Он вышел в 2016 году.

Сам же Сергей М. свою причастность к убийству школьницы изначально отрицал - якобы просто катался на велосипеде. Он рассказал, что приехал на электричке с велосипедом из Заволжья в Большое Козино и оттуда поехал в Нижний Новгород — в Сормовский парк, где покатался на картинге, после чего снова сел в электричку и уехал домой. Но полицейским все же удалось "расколоть" Сергея М. и он все же сознался в убийстве.

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