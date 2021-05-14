"Супергеройское приземление": в России женщины выжили, выпрыгнув с балкона 11 этажа во время пожара (видео)

В российской Электростали (Московская область) произошел пожар, в результате которого двум пьяным женщинам пришлось выпрыгнуть с балкона 11-го этажа. Удивительно, но они выжили.

Об этом сообщают в Telegram-канале "LIFE SHOT".

Женщин с травмами средней степени тяжести госпитали. Пожар в трехкомнатной квартире произошел в пятницу, 14 мая, около 05:20 утра. Когда женщины решились на прыжок, сотрудники МЧС были в пути.

"Супергеройское приземление", "Нечто))) Скоро будут люди выпрыгивать, отряхиваться и идти дальше!!", "Были бы трезвые, не выжили бы", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Коломые Ивано-Франковской области произошел пожар в пригородном пассажирском поезде, люди выпрыгивали из окон.

Также в результате пожара в многоэтажном жилом комплексе Carina Plaza во вьетнамском городе Хошимине погибли по меньшей мере 13 человек, еще 14 человек пострадали.