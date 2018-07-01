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В Коломые загорелась электричка, пассажиры выпрыгивали из окон

Дизель
11:54 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости Украины: В Коломые Ивано-Франковской области произошел пожар в пригородном пассажирском поезде, люди выпрыгивали из окон, никто серьезно не пострадал.

В Коломые Ивано-Франковской области, в районе улиц Галицкий путь и Коломыйская, загорелся пригородный пассажирский поезд в составе трех вагонов. Один вагон сгорел полностью. Об этом сообщает Facebook-сообщество Dtp.kiev.ua.

Пассажирам пришлось выпрыгивать из окон, поскольку весь поезд был окутан черным дымом. На место происшествия прибыли спасатели и скорая медицинская помощь.

С поезда шел черный дым. Пассажиры выпрыгивали из окон, выбегали из дверей – все спасались, как могли. На месте работали сотрудники ГСЧС, бригады скорой помощи и спасатели. Пока неизвестно, что могло стать причиной возгорания, – говорится в сообщении.

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Отметим, что никто из пассажиров серьезно не пострадал, а возгорание быстро ликвидировали.

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Новости Украины, Выпрыгивали из окон, Дизель-поезд, Ивано-Франковская область, Коломыя, Пассажиры, Пожар.
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1 Комментарий
  • Володимир 01.07.2018 12:18

    Пожежа в Коломиї, гасять в Тернополі. Фейкова інфа!

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