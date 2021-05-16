В России студентка продала девственность за iPhone, но он оказался липовым: детали поучительной истории

В России жительница Москвы, студентка 2-го курса МГУ продавала свою девственность в надежде заработать. Но в качестве платы получила поддельный iPhone.

Об этом 14 мая сообщил Лайф.

Сообщается, что своим предложением девушка поделилась на одном из сайтов. Цену своего "актива" она оценила в 2 тыс. долларов. На ее объявление откликнулся 37-летний Геворг П., но "сделка" произошла не сразу - партнерам нужно было около месяца на сближение.

За это время пара ходила по ресторанам и гуляла, но в конце концов в отеле у них произошел половой акт. После этого мужчина сообщил, что хочет подарить девушке новый iPhone 12 Pro, на что та согласилась, но не стала проверять телефон при мужчине.

Сюрприз ждал девушку дома, когда в коробке она нашла смартфон с 2 сим-картами и поняла, что это липовый телефон. В свою очередь обманутая "горе-предпринимательница" написала заявление в полицию.

Напомним, что 15 мая арестовали маньяка по кличке "Чикатило", убившего 12-летнюю школьницу в Нижегородской области в России.