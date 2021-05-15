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Никаких эмоций и молчание: суд арестовал педофила "Чикатило" в России (видео)

Никаких эмоций и молчание: суд арестовал педофила "Чикатило" в России (видео)
15:52 Сегодня Телеграф

Маньяка по кличке "Чикатило", который убил 12-летнюю школьницу в Нижегородской области (Россия), арестовали.

Об этом сообщает Telegram-канале "LIFE SHOT".

На опубликованном видео видно, как Сергея М. заводят в зал суда, не снимая наручников. Заметно, что подозреваемый хромает. На его лице сложно различить какие-то эмоции. Он постоянно смотрит в пол. На все вопросы, в частности, как он спал, Сергей М. не реагировал и молчал.

Отметим, ранее подозреваемый в убийстве школьницы уже был судим по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Напомним, тело Насти полицейские нашли в лесополосе возле нижегородского поселка Большое Козино с тремя ножевыми ранениями на шее 13 мая. Сергей М. засветился на камерах видеонаблюдения, когда выезжал на велосипеде из той же лесополосы. По скриншоту кадра его и опознали.

Как сообщал "Телеграф", в Барнауле (Алтайский край) 18-летнюю девушку избили и долго насиловали два парня и ее знакомая, которая таким образом решила "проучить" пострадавшую. Девушке удалось спастись, выпрыгнув из окна на третьем этаже.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 218

Все по теме:

Дети, Россия, Видео, Убийства, Нижегородская область, Суды, Изнасилования.
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