Кличка "Чикатило": появились новые подробности расправы педофила над ребенком в России

У подозреваемого в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки Насти Г. в России, в местах лишения свободы, где он отбывал наказания дважды за аналогичные преступления, было прозвище "Чикатило".

Об этом сообщают в Telegram-канале "LIFE SHOT".

Как рассказал подозреваемый, который начал признаваться в убийстве школьницы после тесного взаимодействия с полицейскими, он увидел девочку возле школы и она ему очень понравилась. Сергей М. не стал скрывать, что проследил за ребенком и убил его. Кроме того, педофил-рецидивист признался, что совершал действия сексуального характера, но якобы Настю Г. не насиловал. Точку в этом вопросе поставит экспертиза.

Напомним, что тело Насти полицейские нашли в лесополосе возле нижегородского поселка Большое Козино с тремя ножевыми ранениями. Сергей М. засветился на камерах видеонаблюдения, когда выезжал на велосипеде из той же лесополосы.

Как сообщал "Телеграф", в Барнауле (Алтайский край, Россия) 18-летнюю девушку избили и долго насиловали два парня и ее знакомая, которая таким образом решила "проучить" пострадавшую. Девушке удалось спастись, выпрыгнув из окна на третьем этаже.