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Хотел сделать сыном: бездомный похитил 6-летнего мальчика в РФ, а уголовное дело готовят против его матери

Хотел сделать сыном: бездомный похитил 6-летнего мальчика в РФ, а уголовное дело готовят против его матери
Обновлено 16:11 Сегодня Телеграф Фото: Телеграм

В российском Нижнем Новгороде 6-летний мальчик ушел гулять с бездомным и поставил на уши полицию и волонтеров. 

Как сообщает телеграм-канал LIFE SHOT, пропажу ребенка заметили днем 17 мая. 

Позже его зафиксировали камеры наблюдения в компании неизвестного мужчины. 

Уже после полуночи его нашли в компании все того же мужчины. При осмотре, телесных повреждений выявлено не было. Предварительно установлено, что все это время они просто гуляли по городу. 

Мужчиной, с которым гулял ребенок, оказался 35-летний бездомный Павел Соколов. Он рассказал, что ехал на поезде из Казани в Москву, но остановился в Нижнем Новгороде, где проводил время в компании местных бомжей. 

Отмечается, что он состоит на учете психдиспансера Екатеринбурга. По его словам, он собирался забрать ребенка в деревню и хотел, чтобы тот стал его сыном. 

Против него могут открыть дело по статье "похищение человека". 

Мать ребенка призналась, что действительно отпустила его гулять без присмотра и обнаружила пропажу лишь спустя несколько часов. 

Против нее тоже могут открыть дело по статье о неисполнении родительских обязанностей. 

Напомним, ранее в Нижегородской области маньяк изнасиловал и убил 12-летнюю девочку

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Россия, Нижний Новгород.
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