Хотел сделать сыном: бездомный похитил 6-летнего мальчика в РФ, а уголовное дело готовят против его матери

В российском Нижнем Новгороде 6-летний мальчик ушел гулять с бездомным и поставил на уши полицию и волонтеров.

Как сообщает телеграм-канал LIFE SHOT, пропажу ребенка заметили днем 17 мая.

Позже его зафиксировали камеры наблюдения в компании неизвестного мужчины.

Уже после полуночи его нашли в компании все того же мужчины. При осмотре, телесных повреждений выявлено не было. Предварительно установлено, что все это время они просто гуляли по городу.

Мужчиной, с которым гулял ребенок, оказался 35-летний бездомный Павел Соколов. Он рассказал, что ехал на поезде из Казани в Москву, но остановился в Нижнем Новгороде, где проводил время в компании местных бомжей.

Отмечается, что он состоит на учете психдиспансера Екатеринбурга. По его словам, он собирался забрать ребенка в деревню и хотел, чтобы тот стал его сыном.

Против него могут открыть дело по статье "похищение человека".

Мать ребенка призналась, что действительно отпустила его гулять без присмотра и обнаружила пропажу лишь спустя несколько часов.

Против нее тоже могут открыть дело по статье о неисполнении родительских обязанностей.

Напомним, ранее в Нижегородской области маньяк изнасиловал и убил 12-летнюю девочку.