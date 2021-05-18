Вышел следом из автобуса, ударил и почти изнасиловал: в Сочи педофил напал на 7-летнюю девочку (видео)

В российском Сочи сегодня, 18 мая, произошла чудовищная история. Неизвестный пытался изнасиловать 7-летнюю девочку, которая вышла из маршрутки в районе улицы Лысая Гора.

Как сообщают оперативники, которые сейчас разыскивают педофила, ученица 1 класса возвращалась со школы домой. Когда она вышла из автобуса и немного отошла от остановки, на нее напал неизвестный.

Девочка, невзирая на шоковое состояние, рассказала, что мужчина ударил ее по голове, схватил на руки и побежал с ней в безлюдное место, где изнасиловал.

Хотя медики говорят, что полового акта не случилось, у ребенка диагностировали сотрясение мозга и повреждение половых органов.

Первоклассница говорит, что в маршрутке за ней пристально наблюдал какой-то мужчина, но в полиции не исключают, что извращенцем мог быть и кто-то с улицы.

А пока копы разыскивают педофила, в Сети появилось видео, как 7-летняя девочка выходит из автобуса - через несколько минут случится нападение.

Напомним, в России в Нижегородской области задержали 49-летнего мужчину, который убил 12-летнюю школьницу и подозревается в еще нескольких случаях педоофилии.