"Холодная война 2.0": пока США, Россия и Китай усиливают конфликт, роль маленьких стран растет

Мировые сверхдержавы стремятся доминировать в регионах и во всем мире. Могут ли меньшие по значимости страны сыграть важную роль в деле укрепления мира и достижения взаимопонимания между оппонентами.

В статье "Independent" "Сегодняшний мир напоминает годы холодной войны, но небольшие государства становятся все более могущественными", перевод которой приводит "Телеграф", подробно рассказывается об этом.

Самая большая проблема, с которой сталкивается мир - это отчаянное недоверие. Возможно, настало подходящее время для поиска новых важных точек на глобальной карте, где главы государств легко могли бы встретиться.

С ослаблением пандемии в Европе и Северной Америке мир кажется готовым вернуться к геополитической борьбе последних лет.

Примерно два десятилетия казалось, что великие державы идут курсом столкновения. Соединенные Штаты вышли из Договора по противоракетной обороне в 2002 году и из Договора о ракетах средней и малой дальности в 2019 году, сославшись в обоих случаях в качестве причины на нарушения этого договора Россией. Россия сначала приостановила свое членство в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе в 2007 году, а затем полностью вышла из него в 2015 году. Москва вторглась в Украину в 2014 году и вслед за Вашингтоном денонсировала Договор по открытому небу.

Все три сверхдержавы - США, Россия и Китай - выделяют все больше и больше денег на военные цели. В постоянном долларовом выражении их оборонные бюджеты выросли с 2001 года в 1,6, 2,6 и 5 раз соответственно.

Гонка вооружений снова выходит в космос, созданы гиперзвуковые ракетные комплексы, китайский флот стал сильнейшим в Азии. И Москва, и Пекин поддерживают свои марионеточные режимы: от непризнанных государств на Донбассе и Абхазии до Венесуэлы и от Пакистана до Мьянмы. Процесс демократизации обратился вспять, наиболее заметное отступление наблюдается в Беларуси и Гонконге. Россия и Китай продемонстрировали смелые претензии на соседние земли в Восточной Европе и Южно-Китайском море.

Самая большая проблема, с которой сталкивается мир в наши дни, - это отчаянное отсутствие доверия. Все великие державы вели себя непредсказуемо, все считали, что другие замышляют против них заговор. Немногие гарантии воспринимаются серьезно; глобальная политика становится региональной, а лидеры почти всегда разговаривают исключительно со своими верными друзьями.

Сегодняшний мир напоминает годы холодной войны, когда и западные, и коммунистические лидеры часто встречались и интенсивно сотрудничали, в то время как встречи на высшем уровне между Востоком и Западом случались редко.

В течение нескольких месяцев некоторые эксперты думали, что все это может измениться - хотя бы частично. Практически сразу после переезда в Белый дом президент Джо Байден продлил еще на пять лет подписанный в 2010 году президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым Новый договор между США и Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений.

После нескольких жестких обменов мнениями с президентом Владимиром Путиным Байден выразил желание "деэскалации" отношений с Россией, сейчас готовится первый с 2018 года саммит между американским и российским лидерами. Ожидается, что в начале лета два лидера встретятся где-нибудь в Европе, предположительно после предстоящего саммита G7 в Корнуолле в середине июня, но точное место пока не объявлено.

Лидеры большой семерки могут встретиться с несколькими лидерами Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе с президентом Южной Кореи и премьер-министрами Индии и Австралии. Нет сомнений в том, что лидеры G7 обеспокоены развитием событий вокруг Китая. Также будет обсуждаться вывод американских войск из Афганистана. В ближайшие годы центр геополитических дебатов может сместиться на восток - и чем раньше он переместится туда, символически, тем лучше, поскольку такой шаг может уравновесить интересы и устремления всех великих держав.

Кремль в наши дни ищет своего рода "нейтральное" место, которое могло бы устроить как американцев, так и россиян. Чтобы сломать шаблон саммитов Восток-Запад в стиле "холодной войны" в Женеве, Вене или Хельсинки, возможно, лучше сместить географический фокус, который преобладал над саммитами США и России. Одним из самых символичных мест для сегодняшней геополитики будет столица Казахстана Нур-Султан (ранее Астана), центр государства, которое давно провозгласило свою многовекторную внешнюю политику и доказало свою приверженность ей.

Казахстан не является доверенным лицом России, несмотря на членство в возглавляемом Москвой Евразийском экономическом союзе. У него сложились прочные связи с Китаем, который опережают Россию практически в любом секторе экономического сотрудничества. Казахская политическая элита осведомлена и о российских, и о китайских силах. Несколько российских официальных лиц недавно озвучили претензии на часть территории Казахстана; Министру иностранных дел России совсем недавно пришлось извиниться за это. С другой стороны, в Казахстане растет китайское экономическое влияние, проистекающее из реализации программы "Один пояс - один путь" (BRI), заставляя многих местных жителей чувствовать себя некомфортно по поводу будущего страны.

Тем не менее, за почти 30 лет, прошедших после распада Советского Союза, президент Нурсултан Назарбаев создал современное казахское государство из того, что когда-то было российской колонией, а затем автономной республикой в составе СССР. Назарбаев руководил историей успеха в постсоветском государственном строительстве, хотя он оставался преданным сторонником как постсоветской интеграции (о которой он объявил еще в 1992 году), так и прозападного курса, проводимого Казахстаном в течение многих лет. Казахстан является частью трансатлантических / европейских организаций, таких как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которой он председательствовал в 2010 году; он также тесно связан с Европой многочисленными экономическими и финансовыми связями. Сейчас Казахстан является единственной постсоветской страной Центральной Азии, которая поставляет более половины своего экспорта в Европейский Союз.

Назарбаев также стал инициатором создания международной организации, которая укрепляет доверие между странами и объединяет их для совместной работы - Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии - это многонациональный форум, укрепляющий сотрудничество в целях содействия миру и стабильности. Он был запущен в 1999 году и сейчас объединяет 27 членов, включая Израиль и Иран, которые вместе работают в форуме и комитетах. Как и другие страны Центральной Азии, Казахстан глубоко озабочен проблемами региональной безопасности и может стать незаменимым союзником западных держав после того, как американские войска покинут Афганистан, поскольку нет сомнений в том, что региону потребуется дальнейшее американское участие, направленное на непрерывную борьбу против экстремизма и террора.

Казахские лидеры - как первый президент Назарбаев, который теперь считается Дэн Сяопином Центральной Азии (Дэн Сяопин - китайский государственный, политический и партийный деятель. Руководил Китаем с конца 1970-х до начала 1990-х гг. Стал инициатором экономических реформ в Китае и сделал страну частью мирового рынка. – Прим. ред.), наблюдающий за прогрессом своей страны из-за кулис, так и президент Касым-Жомарт Токаев, кадровый дипломат и бывший министр иностранных дел - являются опытными организаторами. Нур-Султан является местом для многих встреч и переговоров на высшем уровне, таких как первые встречи на высшем уровне между иранскими дипломатами и их коллегами, которые в конечном итоге привели к соглашению СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий – Прим. ред.) по ядерной программе Ирана в 2015 году.

Так называемый "Астанинский процесс" объединил противоборствующие сирийские политические группировки в поисках мирного прекращения местной гражданской войны. Но величайшим достижением было бы провести важнейшую встречу на высшем уровне между Путиным и Байденом в месте, расположенном недалеко от Китая и России, одновременно давая четкий сигнал о том, что в самом сердце Азии есть земля, где высокопоставленные западные лидеры чувствуют себя комфортно и уверенно. Три вызова - растущие имперские устремления России, глобальный подъем Китая и угрозы безопасности, исходящие из самого сердца мусульманского мира - все могут быть решены из единого центра постсоветской Центральной Азии, имеющего большое символическое значение.

По мере смещения геополитического центра мира на восток геополитика 21-го века будет отличаться от геополитики 20-го века. Как справедливо заметил десять лет назад политический мыслитель индийско-американского происхождения Параг Кханна, мы живем в мире, где баланс между великими державами в решающей степени зависит от политической ориентации малых государств. Возможно, настало подходящее время для поиска новых важных точек на глобальной карте, которые позволят нам двигаться вперед.