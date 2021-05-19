"Нравится маневренность, скорость, чувство свободы": разбившийся в Беларуси пилот мечтал быть летчиком (видео)

Один из пилотов, который был на самолете Як-130 ВВС Беларуси во время его крушения в Барановичах мечтал быть летчиком.

Об этом сообщили в сюжете белорусского ВоенТВ.

Все детство Никита Куконенко проводил у деда в н.п. Боровуха, где базировался военная база, поэтому разговоры об авиации в семье были постоянными.

"Смотрел разные видео как пилотажные группы выполняют фигуры пилотажа различные..., и я захотел стать летчиком и управлять этой машиной... Нравится маневренность, скорость испытываешь такое чувство свободы", — говорил парень.

Курс Никиты в военной академии был экспериментальным, если раньше ученики изучали тренировочный Л 39, то выпускники освоили и Як-130, вместе с инструктором дошли до самостоятельных полетов по маршруту на средней высоте.

Напомним, что 5 мая, в США в штате Миссисипи небольшой частный самолет с людьми на борту влетел в жилой дом, в результате чего погибло, как минимум, четыре человека.