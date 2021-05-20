"Мы зубы выбьем": Путин разразился угрозами перед врагами, желающими "откусить" часть России (видео)

Сегодня, 20 мая, президент РФ Владимир Путин пообещал "выбить зубы" всем тем, кто посягнет на его территорию.

Угрозу он озвучил на пресс-конференции, пишут росСМИ.

"Все нас пытаются укусить или что-то от нас откусить. Но они должны знать, что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться. И залог этого - развитие Вооруженных сил", - говорит Путин.

Врагов же российский политик назвал оппонентами.

Напомним, сегодня в Кремле рассказали о подготовке к гипотетической встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что уже есть определенные наброски возможных тем к обсуждению.