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В Прикамье школьник перерезал учительнице физики горло из-за плохой оценки (фото, видео)

В Прикамье школьник перерезал учительнице физики горло из-за плохой оценки (фото, видео)
Обновлено 11:01 Сегодня Телеграф

В Прикамье в лицее №1 в Березниках десятиклассник во время урока с ножом напал на учительницу физики, перерезав ей горло из-за плохой оценки.

Об этом сообщает в Telegram-канале "112".

Учительницу Людмилу Ишменеву после ранения доставили в больницу. Уйти со школы своими ногами педагог не смогла. Увозили педагога на носилках.

По данным "RT на русском", женщина на данный момент находится в состоянии средней тяжести.

ЧП с ножом в России

На данный момент подростка задержали. Его зовут Роман Долбеев.

Также появились кадры из класса, в котором Роман напал на учительницу.

Как сообщал "Телеграф", ранее в городе Морозовск Ростовской области (Россия) учительница насильно смыла косметику с лица ученицы, практически окунув ее с головой в рукомойник.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 797

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Учителя, Видео, Школы, Фото, Нападения, Ножи, оссия.
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