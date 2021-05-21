Сменили скальпель на швабру: сеть шокировало "ноу-хау" российских хирургов во время операции (видео)

В Сети появилось видео из операционной одной из клиник в российском Владикавказе, где на пациента под наркозом едва не рухнула огромная лампа.

Ролик выложил Телеграмм-канал Baza.

Сообщается, что пока пациент лежит на столе, врачи с помощью швабры чинят операционный светильник.

"Такое видео сняли в Республиканской больнице города. Во время операции там вывалился светильник и чуть не упал на пациента. С помощью обычной швабры его, кажется, удалось поставить на место", - сообщает СМИ с иронией, мол, страшно представить, что могут сделать российские врачи с помощью скальпеля.

Напомним, в Самарской области РФ пенсионер совершил самосожжение в отделении почты, чтобы погубить себя и всех вокруг.