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Сменили скальпель на швабру: сеть шокировало "ноу-хау" российских хирургов во время операции (видео)

Сменили скальпель на швабру: сеть шокировало "ноу-хау" российских хирургов во время операции (видео)
Обновлено 18:24 Сегодня Телеграф

В Сети появилось видео из операционной одной из клиник в российском Владикавказе, где на пациента под наркозом едва не рухнула огромная лампа.

Ролик выложил Телеграмм-канал Baza.

Сообщается, что пока пациент лежит на столе, врачи с помощью швабры чинят операционный светильник. 

"Такое видео сняли в Республиканской больнице города. Во время операции там вывалился светильник и чуть не упал на пациента. С помощью обычной швабры его, кажется, удалось поставить на место", - сообщает СМИ с иронией, мол, страшно представить, что могут сделать российские врачи с помощью скальпеля.

Напомним, в Самарской области РФ пенсионер совершил самосожжение в отделении почты, чтобы погубить себя и всех вокруг.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 127

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Россия, Медики, Видео, Операционная.
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