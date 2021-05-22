Шойгу внезапно раскрыл правду про участие России в войне в Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проговорился об участии России в войне в Сирии, рассказывая про то, как сирийский плацдарм стал, по сути, местом для испытания более 300 видов российского оружия.

Об этом передают "РИА Новости"

"Что нам дала Сирия? …То оружие, которое принято на вооружение, прошло госиспытания, таковым по сути своей не является. Мы почти полтора десятка просто сняли с вооружения вообще и перестали производить", - рассказал он.

По словам российского министра, это касается и комплексов связи, и радиоэлектронной борьбы, и разведки, и ударных комплексов.

Шойгу в своих признаниях пошел ва-банк, добавив, что любое оружие лучше всего оружие проверять на войне, так как "главная оценка ставится все-таки в зачетку там".

"Были моменты, когда у нас на базе Хмеймим были конструктора и специалисты из 76 предприятий, конструкторских бюро разных. Мы специально сделали, построили цех. И сегодня там есть оборудование", - раскрыл подробности дислоцирования российских военных в Сирии.

Как сообщал "Телеграф", буквально недавно Шойгу насмешил заявлением о привлечении старообрядцев к тренировкам спецназа