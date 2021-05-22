Львицы напали на дрессировщика в цирке: страшный момент попал на видео

В пгт. Мошково Новосибирской области России в цирке во время номера на дрессировщика напали львы.

Об этом сообщает в субботу, 22 мая, российский Telegram-канал "112".

"С самого начала звери не были настроены работать, на сцене они начали играть друг с другом и валяться на спине. И когда к ним подошел дрессировщик, они напали на него", - говорится в заметке.

"Дрессировщик серьезных травм не получил", - сообщает канал.

Вместе с тем, Telegram-канал "Mash", который также публикует кадры этого инцидента, уточняет, что в результате нападения львиц у дрессировщика Максима Орлова рваная рана на руке. "Сейчас Максим чувствует себя нормально: ему наложили повязку и отпустили отдыхать", - говорится в заметке.

"По словам одной из зрительниц, гости цирка выбежали на улицу, а у беременной девушки случился приступ эпилепсии. Ей вызвали скорую", - добавляет канал.

Также канал пишет, что после инцидента львиц придётся отдать в зоопарк — "усыплять их не собираются".

Как сообщалось, в марте этого года в российской Казани цирковые слонихи подрались прямо во время представления.