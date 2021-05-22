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В России во время отработки десантирования погибли двое бойцов Росгвардии: в сети появилось видео происшествия

В России во время отработки десантирования погибли двое бойцов Росгвардии: в сети появилось видео происшествия
19:58 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В России во время отработки десантирования с вертолета разбились два сотрудника Росгвардии. Происшествие произошло 20 мая в Кольском заливе близ Мурманска. 

Как сообщает Газета.ru, причиной происшествия стал обрыв троса. 

Оба бойца были сотрудниками СОБР "Росомаха".

Один из них погиб на месте, а второй умер уже в госпитале. СК по Северному флоту проводит проверки по ч. 3 ст. 293 УК РФ (Халатность). 

Однако, как сообщает телеграм-канал NEXTA, причиной инцидента является то, что из-за шквального ветра пилот вертолета не смог рассчитать правильную высоту, из-за чего длины троса просто не хватило. 

Там же обнародовали кадры, на которых запечатлен момент падения бойцов. 

Осторожно, на кадрах присутствует нецензурная лексика!

Как сообщалось ранее, в Москве тренер по фигурному катанию выстрелил из пистолета в лицо клиентки, которая пришла договариваться о тренировках.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Россия, Мурманск, Росгвардия.
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