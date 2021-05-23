Показывал "спортивные упражнения": в России педофил приставал к девочкам прямо на школьной площадке (видео)

В российском Нальчике 58-летний мужчина приставал к двум девочкам 7-ми и 9-летнего возраста, за что и был задержан правоохранителями. Теперь его подозревают в совершении сексуального насилия.

Как сообщает LIFESHOT, мужчина начал приставать к несовершеннолетним, когда те играли на школьной площадке.

Злоумышленником оказался местный житель Альберд Канихов. Во время допроса он сообщил, что "будто сошел с ума" и начал приставать к девочкам.

По его словам, он прогуливался со своим 4-летним внуком, когда заметил играющих на площадке детей и решил показать им "спортивные упражнения".

Как это переросло в то, что он начал слишком сильно прижиматься к девочкам, извращенец объяснить не смог.

Кадры "упражнений", заснятые камерами наблюдений,тоже появились в сети.

Как сообщалось ранее, в Одессе в ночь на воскресенье, 23 мая, задержали насильника, напавшего на возвращавшуюся домой девушку.