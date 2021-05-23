Пытался изнасиловать и бил по голове: в Одессе ночью задержали преступника, набросившегося на возвращавшуюся домой девушку (фото)

В Одессе в ночь на воскресенье, 23 мая, задержали насильника, напавшего на возвращавшуюся домой девушку. Изначально помешал совершить преступление гражданский муж девушки, выбежавший из дома на ее крики, и в этот же момент на месте происшествия оказался патруль Нацгвардии Украины, который и задержал подозреваемого.

Об этом сообщает местный Telegram-канал"Новости Одесса".

"Этой ночью, около половины первого ночи, бойцы Нацгвардии во время несения службы, заметили девушку – она лежала на земле и кричала о помощи, а также двух мужчин, один из которых бросился догонять другого", - говорится в сообщении.

Впоследствии выяснилось, что один из них – гражданский муж девушки, который выбежал на улицу, услышав ее крики о помощи.

"Так, когда девушка вышла из авто и направилась к своему дому, неизвестный повалил ее на землю, пытался раздеть, лез под юбку и несколько раз ударил по голове", - говорится в информации.

Гвардейцы задержали подозреваемого в изнасиловании, при этом последний "вел себя агрессивно, лез в драку и пытался сбежать".

Как сообщалось, 1 мая в Киеве гость изнасиловал 15-летнюю девочку, пока ее мама спала в квартире.

Ранее под Одессой задержали мужчину, около двух лет насиловавшего 11-летнюю дочь своей гражданской супруги.