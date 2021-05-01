Пока мама спала: в Киеве друг семьи изнасиловал девочку-подростка (фото)

Ранним утром субботы, 1 мая в Киеве изнасиловали 15-летнюю девочку, пока ее мама спала.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

Как оказалось, над девочкой поглумился коллега ее матери. Так, той ночью, около двух часов, мать отпустила свою дочь позвонить своей подруге и "перекурить" на общем коридоре многоэтажки. А сама заснула.

Разбудили ее правоохранители, которые и сообщили, что ее дочь изнасиловали. Причем, по словам самой жертвы, это с ней сделал коллега и друг матери, который был у них в гостях с шести вечера пятницы, 30 апреля, до двух часов ночи субботы, 1 мая.

Девушку забрали в больницу.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Луганской области сообщили о подозрении 48-летнему педофилу, изнасиловавшего 6-летнюю девочку, после чего ребенка госпитализировали в больницу. Позже выяснилось, что педофил жил с ребенком в одном доме, а насилуя натянул на глаза шапку, чтобы девочка не видела, что с ней происходит.

Также в Мариуполе (Донецкая область) 23-летний рецидивист со стажем изнасиловал 14-летнего подростка.

Кроме того, под Одессой мужчина около двух лет насиловал 11-летнюю дочь своей гражданской супруги. Дабы девочка никому ничего не рассказала, он угрожал ей смертью матери.