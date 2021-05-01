Скачать
Суббота, 01.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Даже на Пасху могут быть провокации: генерал рассказал о майских угрозах для Украины
Даже на Пасху могут быть провокации: генерал рассказал о майских угрозах для Украины
В мае украинцам отключат горячую воду? Что об этом известно
В мае украинцам отключат горячую воду? Что об этом известно
Великая суббота-2021: как правильно провести этот день и что нельзя делать
Великая суббота-2021: как правильно провести этот день и что нельзя делать
Схождение Благодатного огня: как проходит церемония (видео)
Схождение Благодатного огня: как проходит церемония (видео)

Пока мама спала: в Киеве друг семьи изнасиловал девочку-подростка (фото)

Пока мама спала: в Киеве друг семьи изнасиловал девочку-подростка (фото)
Обновлено 12:07 Сегодня Телеграф

Ранним утром субботы, 1 мая в Киеве изнасиловали 15-летнюю девочку, пока ее мама спала.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

Как оказалось, над девочкой поглумился коллега ее матери. Так, той ночью, около двух часов, мать отпустила свою дочь позвонить своей подруге и "перекурить" на общем коридоре многоэтажки. А сама заснула.

Разбудили ее правоохранители, которые и сообщили, что ее дочь изнасиловали. Причем, по словам самой жертвы, это с ней сделал коллега и друг матери, который был у них  в гостях с шести вечера пятницы, 30 апреля, до двух часов ночи субботы, 1 мая.

Девушку забрали в больницу.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Луганской области сообщили о подозрении 48-летнему педофилу,  изнасиловавшего 6-летнюю девочку, после чего ребенка госпитализировали в больницу. Позже выяснилось, что педофил жил с ребенком в одном доме, а насилуя натянул на глаза шапку, чтобы девочка не видела, что с ней происходит.

Также в Мариуполе (Донецкая область) 23-летний рецидивист со стажем изнасиловал 14-летнего подростка.

Кроме того, под Одессой мужчина около двух лет насиловал 11-летнюю дочь своей гражданской супруги. Дабы девочка никому ничего не рассказала, он угрожал ей смертью матери.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 361

Все по теме:

Киев, Фото, изнасилования. девушки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Академию Кивы" уличили в публикации его работ задним числом: журналисты узнали детали
02 "Мендель "съели" и могут "съесть" её преемника": почему увольняется пресс-секретарь Зеленского и кто должен её заменить
03 "Красный Король" "задушил" американского бойца ММА в первом раунде (видео)
04 У Зеленского резко отреагировали на марш в честь СС "Галичина" в Киеве
05 Грузинский боец ММА жестко ответил на нападки россиян (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Смертельная авария с Infinity в Киеве: появилось видео и резонансные данные о водителе
Смертельная авария с Infinity в Киеве: появилось видео и резонансные данные о водителе
Достали уже: Кравчук разоткровенничался о Путине и переговорах по Донбассу
Достали уже: Кравчук разоткровенничался о Путине и переговорах по Донбассу
&quot;Академию Кивы&quot; уличили в публикации его работ задним числом: журналисты узнали детали
"Академию Кивы" уличили в публикации его работ задним числом: журналисты узнали детали
Поздравления с наступающей Пасхой - 2021: открытки и картинки
Поздравления с наступающей Пасхой - 2021: открытки и картинки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь