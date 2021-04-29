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Натянул шапку на глаза: новые подробности изнасилования 6-летней девочки на Луганщине

Натянул шапку на глаза: новые подробности изнасилования 6-летней девочки на Луганщине
15:44 Сегодня Телеграф

В Луганской области сообщили о подозрении 48-летнему педофилу,  изнасиловавшего 6-летнюю девочку, после чего ребенка госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

В ходе расследования стало известно, что 27 апреля мужчина встретил у входа в лифт 6-летнюю девочку. Как оказалось, она жила в одном доме с педофилом.

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Когда они поднялись на этаж, преступник силой вывел ребенка из кабины лифта и заставил зайти в его квартиру. Мужчина натянул на лицо девочки шапку, чтобы она не видела, что с ней будет происходить, а после этого изнасиловал. После того, как надругался над ребенком, педофил заставил девочку одеться, пойти домой и никому о происшедшем не рассказывать.

Как сообщал "Телеграф", в Одесской области полицейские спустя пять месяцев сообщили о подозрении в изнасиловании 74-летней односельчанки жителю Березовского района. По закону, ему грозит наказание до 5 лет тюрьмы.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Дети, Луганская область, Педофилы.
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