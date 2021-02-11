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Парень изнасиловал и избил 74-летнюю старушку на Одесчине: ему "светит" смешной срок (фото и видео)

Парень изнасиловал и избил 74-летнюю старушку на Одесчине: ему "светит" смешной срок (фото и видео)
Обновлено 17:00 Сегодня Телеграф сайт Нацполиции в Одесской области

В Одесской области полицейские спустя пять месяцев сообщили о подозрении в изнасиловании 74-летней односельчанки жителю Березовского района . По закону, ему грозит наказание до 5 лет тюрьмы.

"Происшествие произошло в октябре прошлого года. Ночью 29-летний мужчина, разбив окно, проник в дом 74-летней односельчанки, избил хозяйку, сломав ей нос и причинив черепно-мозговую травму и против ее воли вступил с ней в половую связь", - рассказали в областном главке полиции в четверг.

По результатам проведенных экспертиз полицейские установили и задержали злоумышленника. Сейчас ему объявлено подозрение по ч.1 ст.152 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

 Заседание суда по аресту насильника

"Согласно действующему законодательству, ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы", - добавили в правоохранительном ведомстве.

 

 

Как сообщалось, в начале января этого года  в Николаевской области произошло ЧП: в Первомайске 16-летний подросток во время пьянки изнасиловал 35-летнюю женщину.
Также в середине января при попытке выехать за пределы Украины правоохранители задержали педофила, который до этого год находился в розыске.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Одесса, Изнасилование, Арест, Старушка.
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