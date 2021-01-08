35-летняя женщина обвинила подростка-собутыльника в изнасиловании: подробности истории

В четверг, 7 января в Николаевской области произошло ЧП: в Первомайске 16-летний подросток изнасиловал 35-летнюю женщину.

Об этом сообщили в ГУНП в Николаевской области.

По словам пострадавшией, вечером 6 января она отдыхала в развлекательном заведении, где познакомилась с ребятами. После общего употребления алкогольных напитков парни предложили пойти к знакомому домой и продолжить застолье там. Находясь в помещении, женщина уснула и один из знакомых изнасиловал потерпевшую. Проснувшись заявительница поняла, что произошло и обратилась за помощью в полицию.

Позднее оперативники Первомайского отдела полиции доставили в отделение 16-летнего парня, где следователи задержали его по статье "изнасилование", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Таким образом в ближайшее время злоумышленнику будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.

Стоит напомнить, что ранее, в Измаиле 23-летний парень попытался изнасиловать двух несовершеннолетних девочек.