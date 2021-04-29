Силой и угрозами затянул к себе домой: на Донетчине юноша изнасиловал 14-летнего мальчика

В Мариуполе (Донецкая область) 23-летний рецидивист со стажем изнасиловал 14-летнего подростка.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, на данный момент в суд направлен обвинительный акт против педофила, за плечами которого уже имеются причинение легких телесных, нападение на полицейского и побои.

Так, инцидент произошел 30 января. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, силой и угрозами затянул парня в дом, после чего изнасиловал. Парень встретил старшего на 9 лет знакомого, когда возвращался домой.

В течение суток злоумышленника задержали. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Луганской области сообщили о подозрении 48-летнему педофилу, изнасиловавшего 6-летнюю девочку, после чего ребенка госпитализировали в больницу. Позже выяснилось, что педофил жил с ребенком в одном доме, а насилуя натянул на глаза шапку, чтобы девочка не видела, что с ней происходит.