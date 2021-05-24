В России женщина 8 километров "катала" пассажира необычным способом (видео)

В России женщина 8 километров проехала с мужем на капоте.

Об этом сообщил местный новостной портал "Санкт-Петербург". Там также поделились видео с камер наблюдения.

Сообщается, что со своим "пассажиром" россиянка проехала от Красного Села до Яльгелево в Ленинградской области.

На кадрах видеозаписи видно, что автомобилю выезжавшем с парковки, за рулем которого сидела женщина, преградил дорогу мужчина. Она двинулась в его сторону, а тот запрыгнул ей на капот. Несмотря на это авто продолжило свое движение.

Пока не установлено, как закончилась эта поездка.

Видео инцидента:

Напомним, что 23 мая в российском Нальчике 58-летний мужчина приставал к двум девочкам 7-ми и 9-летнего возраста, за что был задержан полицией.