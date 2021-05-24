Скачать
Понедельник, 24.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
В Украине запустят новый поезд, который соединит три туристических региона
В Украине запустят новый поезд, который соединит три туристических региона
Создатель украинских беспилотников Spaitech Павел Грозов: "Когда началась война, то оказалось, что в армии вообще нет дронов"
Создатель украинских беспилотников Spaitech Павел Грозов: "Когда началась война, то оказалось, что в армии вообще нет дронов"
Меньше 1500 заболевших за сутки: ситуация с коронавирусом в Украине на сегодня
Меньше 1500 заболевших за сутки: ситуация с коронавирусом в Украине на сегодня
"А там засуха и никогда не было чернозема": сеть озадачил картофель из Израиля, который на 50% дешевле украинского (фото)
"А там засуха и никогда не было чернозема": сеть озадачил картофель из Израиля, который на 50% дешевле украинского (фото)

"Власти в Киеве должны определиться": в РФ назвали условие возвращения Донбасса в состав Украины

"Власти в Киеве должны определиться": в РФ назвали условие возвращения Донбасса в состав Украины
13:40 Сегодня Телеграф пресс-служба Кремля

В Москве заявляют, что условием возвращения оккупированных районов Донбасса в состав Украины является соблюдение Киевом минских соглашений.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российскому изданию "Аргументы и факты".

По словам Лаврова, власти Украины стремятся изменить последовательность выполнения положений Комплекса мер, поставив на первое место получение под контроль всей российско-украинской границы с последующим проведением местных выборов на Донбассе.

Он выразил мнение, что в Киеве считают, что предоставление Отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса в составе украинского государства — а это ключевой элемент Минских соглашений — станет препятствием для продолжения нынешней политики.

"Чтобы найти выход из тупика, власти в Киеве должны определиться, хотят ли они возвращения Донбасса в состав украинского государства. Если да, то путь к этой цели один — четкое и последовательное претворение в жизнь Комплекса мер", - сказал он.

Ранее российская газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на свои источники написала, что Украина передала "Нормандской четверке" новый проект т.н. кластеров для разработки "дорожной карты" урегулирования конфликта на Донбассе, в котором хочет вернуть контроль над государственной границей на Донбассе до проведения там выборов и против "народной милиции".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 146

Все по теме:

Украина, Россия, Донбасс, Сергей Лавров, Минские соглашения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Люди возвращаются на выжженную пустошь: фото и видео, что осталось после извержения вулкана в ДР Конго
02 Футболист Бахрейна забил издевательский гол Украине (видео)
03 Кабина катилась, выбрасывая тела: число жертв на канатной дороге в Италии выросло
04 ЧП с самолетом Ryanair в Беларуси: инженер-конструктор указал на шокирующую деталь
05 Новое обострение? Стало известно о стрельбе и взрывах в районе ДАПа на Донбассе (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лукашенко &quot;перекроют воздух&quot;? Запад грозится Минску крупными неприятностями из-за ЧП с бортом Ryanair
Лукашенко "перекроют воздух"? Запад грозится Минску крупными неприятностями из-за ЧП с бортом Ryanair
В Киеве на &quot;новом&quot; Шулявском мосту из-под асфальта пошла вода (видео)
В Киеве на "новом" Шулявском мосту из-под асфальта пошла вода (видео)
У Зеленского подозревают Россию в организации принудительной посадки самолета в Беларуси
У Зеленского подозревают Россию в организации принудительной посадки самолета в Беларуси
Как выглядит победитель &quot;Евровидения&quot; Дамиано Давид и его возлюбленная: горячие фото
Как выглядит победитель "Евровидения" Дамиано Давид и его возлюбленная: горячие фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь