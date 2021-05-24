"Власти в Киеве должны определиться": в РФ назвали условие возвращения Донбасса в состав Украины

В Москве заявляют, что условием возвращения оккупированных районов Донбасса в состав Украины является соблюдение Киевом минских соглашений.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российскому изданию "Аргументы и факты".

По словам Лаврова, власти Украины стремятся изменить последовательность выполнения положений Комплекса мер, поставив на первое место получение под контроль всей российско-украинской границы с последующим проведением местных выборов на Донбассе.

Он выразил мнение, что в Киеве считают, что предоставление Отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса в составе украинского государства — а это ключевой элемент Минских соглашений — станет препятствием для продолжения нынешней политики.

"Чтобы найти выход из тупика, власти в Киеве должны определиться, хотят ли они возвращения Донбасса в состав украинского государства. Если да, то путь к этой цели один — четкое и последовательное претворение в жизнь Комплекса мер", - сказал он.

Ранее российская газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на свои источники написала, что Украина передала "Нормандской четверке" новый проект т.н. кластеров для разработки "дорожной карты" урегулирования конфликта на Донбассе, в котором хочет вернуть контроль над государственной границей на Донбассе до проведения там выборов и против "народной милиции".