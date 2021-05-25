В Дагестане выпускники станцевали балет, но оскандалились на всю республику (видео)

В российской Махачкале (республика Дагестан), в одной из школ выпускников нарядили в балетные пачки для шуточного выступления.

Как сообщает Фокус, в одном из городских лицеев восемь выпускников станцевали балет в произвольной форме под музыку из "Лебединого озера".

Номер был направлен на то, чтобы повеселить аудиторию, но вызвал широкий общественный резонанс.

В частности, жестко раскритиковал номер один из общественных деятелей Дагестана Иса Хаджи.

"Нам тоже в школе говорили делать сценки. Но почему не сказать: "Я мужчина, я такого не сделаю". Кто вы после такого?", - сказал он, добавив, что "Аллах проклял мужчин, подобающих женщинам и женщин, подобающих мужчинам".

Директор лицея в свою очередь заявила, что не знала о подготовке такого номера и пообещала, что впредь подобное не повторится.

Как сообщалось ранее, в Москве тренер по фигурному катанию выстрелил из пистолета в лицо клиентки, которая пришла договариваться о тренировках.