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В Дагестане выпускники станцевали балет, но оскандалились на всю республику (видео)

В Дагестане выпускники станцевали балет, но оскандалились на всю республику (видео)
02:31 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В российской Махачкале (республика Дагестан), в одной из школ выпускников нарядили в балетные пачки для шуточного выступления. 

Как сообщает Фокус, в одном из городских лицеев восемь выпускников станцевали балет в произвольной форме под музыку из "Лебединого озера".

Номер был направлен на то, чтобы повеселить аудиторию, но вызвал широкий общественный резонанс. 

В частности, жестко раскритиковал номер один из общественных деятелей Дагестана Иса Хаджи.

"Нам тоже в школе говорили делать сценки. Но почему не сказать: "Я мужчина, я такого не сделаю". Кто вы после такого?", - сказал он, добавив, что "Аллах проклял мужчин, подобающих женщинам и женщин, подобающих мужчинам". 

Директор лицея в свою очередь заявила, что не знала о подготовке такого номера и пообещала, что впредь подобное не повторится.  

Как сообщалось ранее, в Москве тренер по фигурному катанию выстрелил из пистолета в лицо клиентки, которая пришла договариваться о тренировках.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 102

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Россия, Балет, Махачкала, Буллинг.
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