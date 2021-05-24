"Пи****сы, я сдохну, вас всех с собой заберу": приговоренный к пожизненному за убийство ребенка устроил шоу в суде

В понедельник, 24 мая, в РФ суд Нижегородской области приговорил к пожизненному сроку в колонии особого режима 35-летнего Павла Суркова, который жестоко убил 9-летнюю школьницу.

Как сообщает Телеграмм-канал LIFE SHOT, столь бесчеловечным образом россиянин отомстил экс-возлюбленной, которая его бросила. В сентябре 2020-го Сурков выследил ее 9-летнюю дочь Лизу, которая шла от автобусной остановки домой. Мужчина, ранее судимый за грабеж, отвел ребенка в безлюдное место и задушил.

Свою вину подсудимый признал и сказал, что тогда был пьян и не простит себе содеянного.

Впрочем, перед оглашением приговора Сурков вел себя очень агрессивно: пытался с ноги вынести дверь "аквариума", в котором находился. А сразу после решения суда кричал: "Пи****сы, я сдохну, вас всех с собой заберу".

Осторожно, на видео - ненормативная лексика (18+)

Напомним, 49-летний россиянин изнасиловал и убил 12-летнюю девочку: это было не первое его преступление.