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Российский миллиардер и соперник Путина чуть не отрубил ногу топором

Российский миллиардер и соперник Путина чуть не отрубил ногу топором
Обновлено 17:55 Сегодня Телеграф

С известным российским политиком - миллиардером и основателем партии "Гражданская платформа" Михаилом Прохоровым - произошло ЧП.

Как сообщает Телеграмм-канал Baza, 56-летний бизнесмен едва не отрубил себе ногу боевым топором.

По информации СМИ, в воскресенье, 23 мая, в загородный дом Прохорова примчалась скорая и экстренно увезла его в травматологию с травмой ноги. В окружении политика говорят, что произошедшее - случайность: дескать, Прохоров увлекается метанием топоров, и снаряд отскочил и попал мужчине в ногу.

Сейчас жизни политика ничего не угрожает, хотя представители Прохорова говорят, что никакую травму тот не получал, да и вообще он якобы находится на работе. 

Отметим, что собственный капитал Прохорова насчитывает 11,4 миллиарда долларов. Также известно, что в 2012-м он конкурировал с Владимиром Путиным за кресло президента РФ, но проиграл, оказавшись на третьем месте с  7,98% голосов избирателей.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как будет бороться с олигархами. 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 505

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Россия, Владимир Путин, ЧП, Топор, увечье.
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