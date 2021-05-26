"Юра, мы приехали": на российском космодроме появилось символичное граффити (фото)

В России на космодроме "Байконур" неизвестные разукрасили недостроенный космический корабль "Буран". В сети высказались по данному поводу.

Об этом 26 мая сообщили в Телеграм-канале "LIFE SHOT". Там также поделились кадрами с места инцидента.

Неустановленные лица разрисовали граффити недостроенный космический корабль "Буран".

"Юра, мы приехали", — написали на одном из бортов корабля.

Фото с места событий, снятые очевидцами:

Пользователи сети не могли оставить без внимания данный инцидент.

Многие пользователи возмутились таким поступком людей.

"Тот, кто рисовал это г**но думает что это прикольно?", — задался вопросом один из пользователей.

"Многое говорит о том, как охраняется объект космической отрасли", — с иронией отметил Артем.

"Охрана объекта на высоте", — пошутил другой пользователь.

Напомним, что 28 апреля, в Санкт-Петербурге неизвестные создали граффити с оппозиционером Алексеем Навальным. Однако уже утром эта надпись была оперативно зарисована коммунальщиками города.