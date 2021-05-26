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"Выслушаю все гадости": Лукашенко пригласил Путина и Байдена на "откровенный разговор"

"Выслушаю все гадости": Лукашенко пригласил Путина и Байдена на "откровенный разговор"
Обновлено 15:18 Сегодня Телеграф

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 26 мая, пригласил в Минск лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путин.

Об этом он заявил на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, передает "БЕЛТА".

Отвечая на вопросы, Лукашенко сказал, что если президенты хотят поговорить о его стране, то, мол, пусть делают это с ним.

"Публично хочу пригласить: пусть приезжают к нам. Я встречу их достойно обоих, обсудим все проблемы. Выслушаю даже все гадости, которые Псаки ему напишет для того, чтобы он мне сказал. Будет откровенный разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси - это смешно", - считает Лукашенко.

Также он признался, что в грядущую пятницу "будет с Путиным Америку обсуждать".

"Я только не знаю, о чем Байден, - Путин-то в теме, - будет говорить по Беларуси. Я за него переживаю в том плане, чтобы ему хоть карту дали и он посмотрел, где эта Беларусь находится", - заявил самопровозглашенный президент.

Напомним, ранее Лукашенко заявил о том, что коллективный Запад пытается "убить" Беларусь, и перешел к, по сути, угрозам и нападкам на Украину.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Владимир Путин, Минск, Александр Лукашенко, Джо Байден, Разговор президентов.
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