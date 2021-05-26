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"Под повязкой не видно было глаз": в Беларуси простились с политзаключенным Витольдом Ашурком

"Под повязкой не видно было глаз": в Беларуси простились с политзаключенным Витольдом Ашурком
Обновлено 23:16 Сегодня Телеграф

В Беларуси в среду, 26 мая, простились с Витольдом Ашурком – политзаключенным, который скончался в шкловской колонии.

Об этом пишет местное издание naviny.online.

Прощаться с Ашурком начали еще с вечера. Провести политзаключенного в последний путь съехались активисты из разных уголков Беларуси. Похоронили его под  бело-красно-белым флагом. Об этом просил сам Ашурок в одном из разговоров с братом Андреем.

В смерти политзаключенного много странностей. Так, родственники о смерти Ашурка узнали 21 мая, а тело выдали только 25-го. При этом у Витольда Ашурка полностью была забинтована голова, виден был только рот. Брату, который забирал тело, в морге объяснили, что эти травмы связаны с тем, что тело уронили, когда доставали из холодильника.

Отметим, что 50-летний общественный активист из Березовки Витольд Ашурок был членом партии "Белорусский народный фронт" (БНФ) и координатором движения "За свободу". Его приговорили к 5 годам лишения свободы за нападение на милиционера во время акции протеста 9 августа и отбывал он наказание в ИК №17 в Шклове.

Суд над ним проходил в Лидском районном суде зимой 2020-2021-го в закрытом формате, что власти объяснили наличием "угрозы государственной безопасности". Приговор был вынесен в январе. Последние две недели от Ашурка не приходили письма.

Как сообщал "Телеграф", поздним вечером во вторник, 25 мая, в Минске покончил с собой, прыгнув с 16 этажа многоэтажки, 17-летний подросток, участвовавший в массовых протестах 9-11 августа 2020 года в Беларуси.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Беларусь, Похороны, Политзаключенные, Витольд Ашурок.
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