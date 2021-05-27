"Он превращает страну в Северную Корею": Тихановская высказалась о Лукашенко, упомянув роль РФ и ЕС в проблемах страны

Лидер белорусской оппозиции в изгнании заявила о недостаточном давлении Европейского союза на Беларусь. Тихановская требует от лидеров ЕС более жестких мер, особенно в свете последних событий с задержанием международного авиарейса Ryanair.

Об этом рассказывает статья "Лукашенко "превращает Беларусь в Северную Корею Европы", - говорит Светлана Тихановская" на сайте Euronews, перевод которой приводит "Телеграф".

Стратегия Евросоюза против администрации президента Беларуси Александра Лукашенко не сработала, сказала лидер оппозиции.

Светлана Тихановская, которая в среду выступала по видеосвязи в комитете по иностранным делам Европарламента, заявила, что подход ЕС к Беларуси пока не увенчался успехом, и призвала депутатов Европарламента усилить давление на Минск.

Это произошло после того, как Беларусь снова оказалась в центре внимания, заставив на минувших выходных авиалайнер Ryanair изменить маршрут и приземлиться в аэропорту Минска.

Власти утверждали, что это произошло из-за предупреждения системы безопасности, но многие считают, что это была уловка для ареста журналиста Романа Протасевича.

"Предыдущая выжидательная стратегия ЕС в отношении белорусского режима не работает", - сказала Тихановская депутатам Европарламента, - "Подход Европейского союза к постепенному усилению давления на режим Лукашенко не смог изменить его поведение и привел только к растущему чувству безнаказанности и массовым репрессиям.

Светлана Тихановская призвала Европейский парламент позаботиться о том, чтобы реакция международного сообщества не ограничивалась инцидентом с рейсом Ryanair.

"Ответ должен касаться ситуации в Беларуси в целом, иначе мы все столкнемся с такими ситуациями в будущем, поскольку Лукашенко превращает мою страну в Северную Корею Европы: непрозрачную, непредсказуемую и опасную", - заявила лидер оппозиции.

Лукашенко ведет себя вызывающе

В своих первых публичных выступлениях после событий воскресенья Лукашенко дерзко обвинил своих "недоброжелателей" в том, что они "перешли многие красные линии".

"Как мы и предполагали, наши недоброжелатели как из-за пределов страны, так и изнутри страны изменили свои методы нападения на государство", - заявил Лукашенко, выступая перед парламентом в среду.

"Они пересекли множество красных линий и отказались от здравого смысла и человеческой морали", - сказал он.

Президент Беларуси утверждал, что Протасевич планировал "кровавый мятеж", но не привел никаких доказательств или подробностей этого утверждения.

Он также обвинил Запад в ведении против него "гибридной войны".

Роль России

По мнению Тихановской, Россия является частью проблемы, когда дело касается Беларуси. ЕС в свою очередь должен дать понять всем, что нельзя заключать никаких финансовых сделок с режимом Лукашенко.

"Сообщите понятным языком России и другим государствам, желающим издеваться над жертвами Лукашенко, что любое соглашение или контракт, подписанный с диктатором, может быть пересмотрен и аннулирован. Я призываю ЕС отказаться от любой финансовой поддержки и воздержаться от всех новых иностранных инвестиций в Беларусь, и новых кредитных линий белорусским банкам", - сказала Тихановская.

Эту точку зрения поддержал Петрас Ауштревичюс, депутат Европарламента от Литвы, входящий в делегацию, отвечающую за отношения с Беларусью.

"Мы должны дать Москве очень четкий сигнал о том, что они могут заплатить высокую цену, если поддержат Лукашенко, жестокого диктатора, который просто запугивает и преследует свой собственный народ и становится угрозой для региональной безопасности, как это было с коммерческим авиалайнером Ryanair", - заявил Ауштревичюс интернет-изданию Euronews.